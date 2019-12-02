الأردن.. ”قانونية النواب“ تنظر في تحويل وزيرين سابقين للنائب العام

بدأت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، النظر في طلب إحالة وزيرين سابقين إلى النيابة العامة، بتهمة استثمار الوظيفة، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي للمجلس.

وأكد المكتب في وقت سابق، أن ”طلبي الإحالة لوزير الأشغال العامة والإسكان السابق سامي هلسة، والبيئة السابق طاهر الشخشير، تم إحالتهما من قبل رئيس مجلس النواب إلى اللجنة القانونية في اليوم التالي من وصولهما إلى المجلس من قبل النائب العام“.

وفي جلسة الأحد، هاجم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، النائب محمد الرياطي، الذي أثار القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأن القضية لم تعرض للتصويت على مجلس النواب.

وقال الطراونة إن ”الرياطي يجهل نصوص الدستور والقوانين الداخلية“، ليرد عليه الرياطي بقوله إن الطراونة ”يخشى من المواجهة“، ليعيد الطراونة هجومه عليه بالرد بأنه ”أصغر من المواجهة“.

من جهته عبر المكتب الدائم للمجلس عن أسفه لحديث الرياطي الذي اعتبر أن من شأنه ”تضليل الرأي العام، ونشر معلومات مغلوطة“.

ووفق قانون المجلس، فإن توصيات اللجنة القانونية غير ملزمة للأعضاء، ويتم التصويت على تحويلهما للنائب العام من كافة أعضاء المجلس.