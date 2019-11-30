الكويت.. مصرع مواطن وإصابة اثنين بحادث سير مروع على طريق الزور

توفي مواطن، وأُصيب اثنان آخران، في حادث تصادم مروع وقع، فجر السبت، بين مركبة ودراجة نارية على طريق الزور 270، جنوب الكويت.

وذكر حساب المجلس الإخباري المحلي على تويتر:“مصرع مواطن، وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم مروّع وقع، فجر اليوم السبت، بين مركبة ودراجة نارية من نوع (بقي) على طريق الزور 270، وهرع رجال إطفاء مركز الزور للتعامل مع الحادث، حيث تم إخراج أحد الأشخاص والذي كان محشورًا في المركبة وتم تسليمه للطوارئ الطبية“.

يذكر أن الحادث ليس الأول في الكويت هذا الشهر، إذ أدى حادث مروري قبل أيام إلى وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، بعد تصادم 3 سيارات على طريق الجهراء باتجاه منطقة العبدلي، بعد يوم من حادث طريق الوفرة الذي نتجت عنه حالة وفاة و9 إصابات.