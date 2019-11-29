من هو الفنان الكويتي الراحل عبدالرزاق خلف؟

نعى عدد من فناني وإعلاميي الكويت والخليج العربي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان عبدالرزاق خلف، الذي توفي مساء الخميس، بعد خضوعه لعملية جراحية بالقلب في وقت سابق من الشهر الجاري، أدخل بعدها العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.

والفنان عبدالرزاق خلف المشهور بلقب ”بو رزيقة“ الذي بدأ مسيرته الفنية منذ أكثر من أربعة عقود، من مواليد الكويت العام 1949، وهو عضو في فرقة المسرح الشعبي، دخل المجال الفني العام 1977، شارك في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحيات إضافة إلى مشاركته في بعض البرامج.

ومن أبرز أعماله مسلسل ”الأقدار“ و“عتيج الصوف“ و“القرار الأخير“، إضافة إلى أعماله المسرحية ومنها ”السندباد البحري“ و“أشباح أم علي“ و“حامي الديار“، فضلًا عن أعمال أخرى قديمة وحديثة قبل عدة سنوات للفنان الذي امتاز بالفن الكوميدي الساخر في عدد من أعماله.

وأجرى الفنان الراحل في منتصف العام 2016 عملية قسطرة في القلب في تايلند، عاد بعدها إلى الكويت ليتعرض برفقة عائلته لحادث سير مروع نتج عنه كسر في منطقة الحوض، لم يتمكن حينها الأطباء من إجراء عمل جراحي له بسبب عملية القسطرة التي لم يمضِ عليها وقت طويل.

وسبق أن شكا الفنان الراحل من التقصير الرسمي بحقه من وزارة الإعلام ونقابة الفنانين وزملائه الفنانين في السنوات الأخيرة من حياته، خاصة عقب الحادث المروري الذي جعل منه شخصًا عاجزًا على كرسيّ متحرك.

وطالب الفنان الراحل بو رزيقة آنذاك في لقاء مع إحدى الصحف المحلية، من وزرة الإعلام الاهتمام به وتكريمه في حياته قبل مماته، معاتبًا نقابة الفنانين وزملاءه في الوسط الفني لعدم الاهتمام به عقب الحادث المروري.

وأُدخل الفنان الراحل منذ أسبوعين أحد أجنحة مستشفى العدان؛ بعد تعرضه لأزمة صحية حادة أجريت له على إثرها عملية جراحية أدخل بعدها العناية المركزة لتدهور وضعه الصحي، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته عن 70 عامًا، ومن المقرر تشييع جثمانه يوم الجمعة.