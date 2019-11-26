شاهد بالفيديو.. لحظة اقتحام سيارة محل طباعة في الكويت

اقتحمت سيارة أحد محلات الطباعة والتصوير بمنطقة السالمية في الكويت بشكل مخيف، بعد فقدان سائقها السيطرة عليها، لتتسبب بأضرار مادية وجسدية لبعض من كانوا في المحل لحظة الحادث.

وتداولت حسابات إخبارية محلية مقطع الفيديو الذي وثق لحظة دخول السيارة إلى محل الطباعة الذي كان فيه عدد من الأشخاص، فاجأهم دخول السيارة وتناثر الزجاج حيث سقط عدد منهم عقب أن دفعتهم السيارة، التي كانت تمشي إلى الوراء وبداخلها سائقها.

وكشف مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ المحلية عن إصابة أحد الأشخاص في المحل بجروح بيده بسبب الزجاج المتناثر، نتيجة اقتحام السيارة التي فقد سائقها السيطرة على دعسة البنزين بعد أن علقت.