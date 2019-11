إيلون ماسك يخسر 768 مليون دولار بقذفة حجر

تعرض إيلون ماسك، مالك شركة ”تسلا”، لموقف محرج، خلال تجربة سيارة كهربائية جديدة، بعد أن طلب من رئيس المصممين إلقاء كرة معدنية لإثبات أن زجاج السيارة غير قابل للكسر، ولكن المفاجأة كانت أن زجاج السيارة التي وصفها إيلون بالخارقة قد تحطم.

ولكن الأمر لم يقتصر فقط على الزجاج المكسور، إذ انخفض سهم شركة ”تسلا“ بنسبة 6% بعد فشل العرض التجريبي للسيارة، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة ثروة إيلون ماسك 768 مليون دولار في يوم واحد، وفقًا لما نشرته مجلة “ فوربس“.

وكان إيلون يحاول قبل العرض الترويج لقوة السيارة الجديدة cybertruck وصرح بذلك عبر ”تويتر“، حيث قال إنها مضادة للرصاص من عيار9 ملم وإنها سيارة مستقبلية تتمتع بالعديد من المزايا، ولكن تحطم زجاجها أدى لسخرية الجميع من أحدث إصداراته.

وعاد ماسك معلنًا أن زجاج السيارة سبق ونجح في التجربة.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019