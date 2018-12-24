قد تصل لـ900 ألف دولار في الساعة.. تعرف على مكافأة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا 

استنادًا إلى جدول العمل المكثف للرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، فقد يصل المقابل الذي يتقاضاه إلى 900 ألف دولار على الأقل في الساعة، حسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويعتمد سعر الساعة على حسابات دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار العائد المتوقع لما يقدمه الرئيس من عمل على شركة تسلا.

وتحدث ماسك لصحيفة نيويورك تايمز في أغسطس الماضي عن جدول عمله في شركة السيارات والطاقة “تسلا”، التي يوجد مقرها في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، قائلاً إنه “يقضي 120 ساعة عمل في الأسبوع”.

وقال ماسك للصحيفة: “كانت هناك أوقات لم أغادر فيها المصنع لمدة ثلاثة أو أربعة أيام، أي أظل أيامًا لا أخرج”. مضيفًا: “لقد كان هذا حقًا على حساب رؤية أطفالي والأصدقاء”.

وراتب ماسك من شركة تسلا معروف ويتم تحديده بالحد الأدنى للأجور في ولاية كاليفورنيا ولكنه عادة لا يأخذ ذلك. كما أنه يحصل على راتب من شركة SpaceX، وهي شركة خاصة، لكن لم يتم الكشف عنه.

وبينما تقدر قيمة ثروة ماسك بـ24 مليار دولار، وفقًا لوكالة بلومبرج، فإنه من المستحيل تقريبًا معرفة راتبه السنوي.

ولكن تسلا أعلنت عن خطة تعويضات طويلة الأجل لرئيسها التنفيذي في يناير وهي خطة معقدة وتعتمد على أدائه وحده.

وقالت الشركة: “لن يحصل إيلون على أي تعويض مضمون من أي نوع: لا راتب ولا مكافآت نقدية ولا أسهم”.

وأضافت: “بدلاً من ذلك سيكون تعويض إيلون الوحيد هو جائزة الأداء والتي تؤكد أنه لن يتم تعويضه إلا إذا كان أداء تسلا وجميع مساهميها جيدًا بشكل غير عادي، ونظرًا لأن جميع موظفي تسلا يحصلون على أسهم ملكية فإن هذا يعني أيضًا أن تعويض إيلون مرتبط بنجاح كل شخص في الشركة”.

واستنادًا إلى الأداء المطلوب فإذا نجح ماسك في الحصول على تقييم بقيمة 650 مليار دولار لشركة تسلا، فإنه سوف يحصل على حوالي 55.8 مليار دولار.

ونظرًا لكون ماسك يعمل بمعدل مذهل يبلغ 120 ساعة في الأسبوع، فإنه بذلك يعمل 17 ساعة يوميًا و6240 ساعة في السنة وبالتالي سيعمل 62400 ساعة خلال العقد المقبل.

وعندما يتم تقسيم 55.8 مليار دولار على كل تلك الساعات 62400 فإن هذا يعني أن سعر الساعة سيكون مساويًا لـ900 ألف دولار في الساعة مقابل الوقت الذي يقضيه ماسك في العمل.