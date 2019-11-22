بعد استنفار أمني ضخم.. العثور على طفل جزائري اختفى في غابة لمدة 15 ساعة (فيديو)

عثرت قوات الأمن في الجزائر اليوم الجمعة على الطفل لخضر صيلع، بعد 15 ساعة من اختفائه داخل غابة ”تغرسان“ في ولاية الجلفة، جنوب البلاد.

اللافت في حالة الطفل، أن الغابة شهده استنفارًا أمنيًا وشعبيًا ضخمًا، بمشاركة عشرات السكان في عملية البحث، باعتبار أن فرص النجاة لمراهق تكاد تكون منعدمة في هذه المنطقة، فضلًا عن كونه طفلًا لا يتجاوز 3 سنوات.

وقالت مديرية الحماية المدنية إن عناصرها وبالتنسيق مع أجهزة الأمن والجيش، عثرت على الطفل لخضر صليع في صحة جيدة، وجرى تحويله إلى المستشفى العسكري المختلط في مدينة الجلفة.

بدورها، تجري مصالح الأمن والدرك الوطنيين، تحقيقات موسعة عن حادثة اختفاء الطفل في ظروف لا تزال غامضة، وسط ترديد فرضية تعرضه لاختطاف مجهولين بقصد مساومة ذويه.