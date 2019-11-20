بالفيديو.. سائق جرافة يقتحم سيلًا وينقذ 3 محاصرين في السعودية

نجح سائق جرافة كبيرة في السعودية، اليوم الأربعاء، في إنقاذ ثلاثة أشخاص من مصير مجهول بعد أن غمر سيل جارف سيارتهم، إذ نزل بجرافته في مجرى السيل ونقلهم لخارجه.

وأظهر مقطع فيديو صوره أحد الحاضرين في المكان، ثلاثة أشخاص يعتلون سقف سيارتهم التي علقت في وسط سيل جارف بينما يتجمع عدد من الأشخاص عند إحدى ضفتي السيل وقد عجزوا عن الوصول لطريقة يمكن فيها إنقاذ المحتجزين.

وبدأ الأمل بإنقاذ المحتجزين مع ظهور جرافة كبيرة ينزل سائقها في المجرى ويقترب من السيارة ليحمل عبر مقدمة جرافته المحتجزين وينقلهم خارج السيل.

???? شاهد شجاعة مواطن تنقذ 3 اشخاص من الغرق في سيول وادي نيرا بتهامة الباحة اليوم الاربعاء ، pic.twitter.com/1711EoNPO1 — علوم الامطار (@UloomAlmtar) November 20, 2019

ويقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، حيث أعيد تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع وسط إشادات بجرأة وشجاعة سائق الجرافة، إنّ ”الحادثة وقعت في سيول وادي نيرا بمنطقة الباحة اليوم الأربعاء، وإن السائق سعودي الجنسية“.

هذا هو عباس البطل????

الله يجزاه خير ومثل هؤلاء يستاهلون التكريم والشكر pic.twitter.com/QJRJe75xik — فهد العُمري???????? (@do0ode8999) November 20, 2019

وتشهد عدة مناطق من السعودية منذ أيام هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، وسط تحذيرات للسكان من قبل الجهات الرسمية المختصة لتجنب مجاري السيول التي تداهم المتواجدين فيها من دون سابق إنذار وتتسبب كل عام بخسائر في الأرواح رغم جهود الإنقاذ الذي تقودها فرق الدفاع المدني والمتطوعين.