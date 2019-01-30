السعودية.. مصرع 12 شخصًا وإنقاذ 271 آخرين جراء السيول‎

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، مصرع 12 شخصًا، وإنقاذ 271 آخرين جراء السيول التي اجتاحتها طوال 4 أيام.

ووفق بيان للدفاع المدني، نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإنه تم إنقاذ 271 شخصًا منذ يوم الأحد الماضي وحتى صباح اليوم، في عدة مناطق بالمملكة، جراء هطول الأمطار.

وأوضحت الوكالة أن “عدد الوفيات بلغت 12 حالة، ناتجة جميعها عن السيول”، مشيرة إلى “إخلاء 137 شخصًا من منطقة تبوك”.

ودعا البيان المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أوالخروج للنزهات في المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول.

وشهدت المملكة طقسًا سيئًا خلال الفترة الماضية، نتجت عنه سيول أودت بحياة العشرات.