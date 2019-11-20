الإمارات.. شجاعة سيدتين تنقذ عاملي تنظيف زجاج من السقوط

تمكنت سيدتان شجاعتان من الجنسيتين المغربية واليونانية في دولة الإمارات من إنقاذ عاملين علقا خلال عملية تنظيف زجاج واجهة برج سكني في كورنيش عجمان، بعد هبوب رياح شديدة مفاجئة، صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب صحيفة ”البيان“ المحلية، فإن مركز الدفاع المدني في عجمان، تلقى بلاغًا بوجود شخصين عالقين داخل منصة كهربائية معلقة تستخدم في تنظيف الواجهات الزجاجية في برج على كورنيش عجمان، حيث تأرجحت المنصة بسبب الرياح الشديدة.

السيدتان قامتا بإنقاذ العاملين من خلال نافذة الشقة في الطابق التاسع، حيث تمكنتا من إمساك سلك المنصة المار على نافذتيهما من الخارج وسحبها، وظلتا ممسكتين بالسلك حتى وصول فرق الدفاع المدني للموقع.

وعلى إثر ذلك، أصيبت السيدتان بإصابات بسطية وجرى إسعافهما، كما تم إنزال العاملين دون إصابات.