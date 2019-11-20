”طيران الإمارات“ تقترب من شراء 30 طائرة بوينغ

قالت مصادر مطلعة إن طيران الإمارات وبوينغ تستعدان، اليوم الأربعاء، لإبرام اتفاق تسوية سيشهد طلب الناقلة الإماراتية نحو 30 طائرة 787 دريملاينر، مما يمهد الطريق لخفض طلبية مؤجلة لطائرات 777 إكس.

وأضافت المصادر التي تحدثت لـ“روتيرز“ أن طيران الإمارات طلبت بشكل مؤقت شراء 40 طائرة دريملاينر في 2017 لكن محادثات ”صعبة“ جرت في الدقيقة الأخيرة لوضع اللمسات النهائية على الطلبية هذا الأسبوع، اعتمدت على مفاوضات بشأن مصير طلبية كبيرة منفصلة لـ150 طائرة من طراز 777 إكس بعد أن تعرضت الأخيرة لتأجيلات.

لكن إعادة هيكلة لطلبية شراء طائرات 777 إكس ربما لا يُسلط عليها الضوء رسميًا في معرض دبي للطيران.