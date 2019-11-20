شجار عنيف بين مدعوين في حفل زفاف بكندا (فيديو)

شهد حفل زفاف في كندا شجارًا عنيفًا بين عشرات الضيوف الذين تشابكوا بالأيدي، عندما كانوا يتبادلون الشتائم، ما خلف أضرارًا مادية في قاعة الفندق.

ووفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أظهر مقطعا فيديو متداولان، شجارًا عنيفًا في قاعة حفل زفاف، امتد حتى خارجها، يُرجح حدوثه في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، السبت الماضي.

وظهر الضيوف وهم يتبادلون اللكمات والضرب، كما ظهرت الطاولات المحطمة والكراسي، والقاعة التي تحولت إلى ما يشبه الركام.

وفي مقطع آخر، قيل إنه لنفس الزفاف، ظهرت نساء مشاركات في المعركة، التي امتدت إلى خارج الفندق، بينما قام أحد الرجال بصفع امرأة أكثر من مرة والاعتداء عليها.

الشجار، الذي شارك فيه معظم الحاضرين، وسط محاولات لإنهائه باءت بالفشل، اندلع بين المدعوين دون أن يعرف أحد سبب اندلاعه.