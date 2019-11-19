أثناء تمثيل الجريمة.. محاولة انتحار المؤرخ الروسي الذي قطّع جثة صديقته (صور)

حاول المؤرخ الروسي أوليغ سوكولوف (63 عامًا)، المهووس بشخصية ”نابليون“، الانتحار في شقته أثناء تمثيل جريمة قتله لصديقته وتقطيع جثتها.

وقال محامي سوكولوف، اليوم الثلاثاء، للصحافة الفرنسية: إن ”المحاولة التي لا يمكنني الإفصاح عن تفاصيلها، تمت يوم الجمعة الماضية بشقته“، وأضاف أن عناصر الشرطة تدخلوا ”لإيقافها على الفور“.

وأوردت الصحافة الروسية تفاصيل إضافية استنادًا إلى مصدر في الشرطة، مفادها أن المتهم استغل إزالة القيود من معصميه، ليحاول أخذ خنجر والانتحار بواسطته، لكن رجال الأمن تدخلوا قبل أن يتمكن من استعماله.

وحاولت الصحافة الفرنسية، المهتمة جدًا بالموضوع، حيث درس سوكولوف لفترة بإحدى الجامعات الفرنسية، الحصول على معلومات بخصوص محاولة الانتحار من لجنة التحقيق المحلية ومصالح السجون، لكنهم رفضوا التعليق.

وكان أستاذ التاريخ الذي يدرس بجامعة ”سان بيتيرس بورغ“ قد اعترف بقتل وتقطيع جثة تلميذته السابقة ”أناستازيا إيشتشينكو“ (24 عامًا)، والتي صارت رفيقته وتقيم معه.

وضبطته الشرطة الروسية يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قرب نهر ”مويكا“، وكان ثملًا ويحمل حقيبة ظهر بها مسدس وذراعا عشيقته الحسناء، التي كانت تشاركه هوسه بنابليون ويناديها بـ“جوزفين“.

وهزت هذه الجريمة المجتمع الروسي، خصوصًا أن الأستاذ كان متهمًا بنهج سلوك عنيف تجاه طلبته، دون أن يتعرض لأي عقاب.