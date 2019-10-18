روسيان متهمان بالتطرف يحاولان الانتحار وسط المحكمة

حاول متهمان روسيان في ريعان الشباب، وضع حد لحياتهما، يوم الخميس، وسط قفص الاتهام بالمحكمة، بعد رفض طلب منحهما السراح، حيث استعملا شفرة حلاقة لقطع شرايين اليد والعنق.

وقال ماكسيم باشكوف محامي أحد المتهمين في تصريح للصحافة المحلية: ”نقل أحدهما إلى المستشفى، هناك دم في كل مكان“.

والشابان متهمان بالانتماء لـ“منظمة متطرفة“، وهي تهمة تستعملها السلطات الروسية في مواجهة المجموعات العنصرية أو الدينية، ولكن أيضًا لمواجهة المعارضين.

وتعتبر عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والصحفيين، أن هذه القضية التي تضم متهمين شبابًا ”مفبركة“ من الشرطة التي اخترقت المنظمة.

وأبرز أهداف المنظمة ”المتطرفة“، ”أن تعيد لروسيا مجدها القديم“، وأغلب أعضائها من صغار السن، بل كان بعضهم مراهقًا وقت إلقاء القبض عليه.

وتجسد هذه القضية الاعتقالات التي يتعرض لها الشباب في روسيا بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد خرجت مسيرات لدعم المتهمين، في أغسطس 2018.