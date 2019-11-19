كويتي يقتل شقيقته ببندقية صيد

أقدم مواطن كويتي على قتل شقيقته في منطقة ”مبارك الكبير“ جنوبي العاصمة الكويتية، ولا تزال تفاصيل القضية غامضة.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية أن الجاني أبلغ عمليات وزارة الداخلية الكويتية، بأنه قتل شقيقته ببندقية صيد (شوزن).

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الجريمة وقعت في منزل أسرة الشقيقين، فيما أبلغ الجاني غرفة عمليات وزارة الداخلية بأنه يريد تسليم نفسه للشرطة التي انتقلت إلى مسرح الجريمة وقام عناصرها برفع سلاح الجريمة ونقل الجثمان للجهات المختصة والتحفظ على المتهم.

ومن النادر حدوث مثل هذه الجرائم في الكويت.

غير أن إحصائية رسمية صدرت في العام 2017، سجلت ارتفاعًا في جرائم القتل العمد في الكويت.