عقب إهانته من الشيخ عبدالله السالم.. الداخلية الكويتية تكرم الضابط صالح الراشد

كرّم وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح، اليوم الخميس، الضابط صالح الراشد، معتبرًا أنه مثال للالتزام بقواعد القانون، ومؤكدًا أنه ”لا استثناء لمستغلي النفوذ أو الوضع الاجتماعي“، وفق صحيفة ”الراي“ المحلية.

وجاء هذا التكريم، عقب إلقاء القبض على الشيخ عبدالله سالم الأحمد الصباح، أمس الأربعاء، بتهمة الإساءة وإهانة الضابط الراشد، وذلك بعد انتشار مقطع صوتي يؤكد الواقعة.

وكان مقطع صوتي انتشر لمكالمة صوتية لأحد الأشخاص بالضابط الراشد، قال فيه إنه الشيخ عبدالله سالم عبدالله الأحمد الصباح، وسأله عن سبب رفضه تمرير معاملة سيارات وطرده أطراف المعاملة من مكتبه.

بدوره، أكد الضابط أنه رفض المعاملة كونها ”وكالة لا يوجد بها بيع وشراء“، وأصر الشيخ على أنه صاحب الوكالة، في حين أصر الضابط على ضرورة اكتمال بنود المعاملة قانونيًّا؛ ما دفع الشيخ في النهاية لتهديد الضابط، مؤكدًا أنه ”سيحال للتحقيق“، كما تلفظ عليه في نهاية المكالمة بالقول: ”المرة الثانية إن مر عليك اسم أي شيخ، تخلص المعاملة غصبن على راسك، يلا لالعن ابوك على ابو اللي يابك تفو عليك“.

يذكر أن الشيخ عبدالله السالم سبق وتم الحكم بسجنه 3 أعوام وصدر عفو عنه في العام 2017 بعد عام على سجنه، إثر توجيه تهمة ”العيب بالذات الأميرية“ له.