مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 إثر انهيار برج كهرباء في مصر (فيديو)

قُتل 4 أشخاص إثر سقوط برج كهرباء عملاق بمنطقة الوراق في مصر.

وذكرت وزارة الصحة والسكان في مصر، أن 4 مواطنين توفوا وأصيب 3 آخرون، يوم الأحد؛ إثر حادث انهيار البرج.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه ”فور وقوع الحادث تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفيي أوسيم المركزي وإمبابة العام“، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأضاف أن جميع المصابين يتلقون الرعاية والعلاج اللازم، فيما تم نقل المتوفين لمستشفى أوسيم.

من جانبها، قالت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”البرج المنهار كان يقع داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء، وانهار أثناء فكه“.

وقال شاهد عيان من سكان المنطقة لـ ”إرم نيوز“، إنه سمع صوت اصطدام شيء ضخم على الأرض، وفوجئ الجميع بسقوط البرج في منطقة كان يتواجد بها العديد من العمال؛ مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين“.