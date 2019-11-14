مجهول يطارد معلمة بالسعودية ويعتدي عليها (فيديو)

فوجئت معلمة أثناء توجهها إلى عملها بمنطقة تبوك في المملكة العربية السعودية بملثم مجهول يعتدي عليها، ويرميها بحجارة.

ووفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، قالت المعلمة إن شخصًا مجهولاً طاردها أثناء توجهها إلى العمل في مدرسة، واستمر بإلقاء الحجارة عليها، وبعد وصولها إلى مواقف المدرسة، استمر في اعتدائه وقذفها بالحجارة، حيث استغاثت بحارس المدرسة، لكنه لم يستطع الإمساك به.

وأضافت أنها اضطرت للهرب، لكن الجاني لم يتوقف عن ملاحقتها، ما تسبب في وقوع حادث سير لها.

فيديو:

شرطة تبوك تقبض على جانٍ اعتدى على سيارة معلمة. (عكاظ) pic.twitter.com/1zTZzorISJ — مجتمعنا (@KSASociety) November 13, 2019

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني، حيث تبين أنه في العقد الرابع من عمره، دون الكشف عن أسباب الاعتداء أو علاقة الشخص بالمعلمة.