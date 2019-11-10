مصرع 4 أشخاص سقطوا في بالوعة صرف شمال مصر‎

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، جرّاء سقوطهم في بالوعة للصرف الصحي، بمحافظة المنوفية، شمال مصر.

وأفاد بوابة ”أخبار اليوم“، بوفاة 4 عمال وإصابة اثنين آخرين تتراوح أعمارهم جميعًا بين العقدين الثالث والرابع.

وقرر سعيد عباس، محافظ المنوفية، فتح تحقيق عاجل حول الواقعة، كما قرر صرف إعانات مالية عاجلة للضحايا والمصابين.

وفي الأشهر الأخيرة، تزايدت حوادث السقوط في بلاعات الصرف الصحي، والتي تعود وفق تقارير محلية، إلى حوادث سرقة أغطية البالوعات التي يعاد تدويرها.

وتتنوع أسباب الوفاة في مثل هذه الحوادث، وأغلبها نتيجة الغرق في مياه الصرف أو استنشاق غاز ”الميثانول“ السام، وفق تقارير محلية.

ويعود تاريخ شبكة الصرف الصحي الحديثة في مصر، وفق تقارير رسمية، إلى عام 1914، بإنشاء مصلحة المجاري الرئيسية كنواة لمشروع مُتكامل بدءًا من القاهرة قبل أن يشمل بقية المحافظات لاحقًا.