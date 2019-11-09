مصر.. إخلاء سبيل وزير العدل في عهد مرسي

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر اليوم السبت، إخلاء سبيل ”أحمد سليمان“، وزير العدل في حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي، بـ“تدابير احترازية“ في قضية الانضمام لجماعة الإخوان.

وكان القضاء قد أصدر قراره 24 تشرين الأول أكتوبر الماضي، بإخلاء سبيل المستشار أحمد سليمان، وانتظر 15 يومًا لتنفيذه.

ونسبت النيابة للمتهم ”ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها“.

كما أسندت النيابة لسليمان ”الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، وزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها“.

يذكر أنه في تشرين الأول أكتوبر الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل أحمد سليمان بتدابير احترازية، لكن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبسه لمدة 15 يومًا على ذمة القضية المخلى سبيله فيها، بعد مواجهته بتقرير تفريغ ”اللاب توب“، لوجود ملفات تحرض ضد الدولة.

وكانت قوات الأمن المصرية، ألقت القبض على وزير العدل الأسبق في كانون الأول ديسمبر 2018، من منزله في محافظة المنيا بصعيد مصر بعد رفع الحصانة عنه، بعد بلاغ إلى النائب العام يتهم وزير العدل في عهد الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بالتعاون مع قطر وتركيا لتأليب الرأي العام في مصر، والترويج لأهداف ومخططات جماعة الإخوان، واتهامه القضاء بالتواطؤ وإصدار أحكام ضد عناصر وقيادات الجماعة تحقيقًا لأغراض سياسية.