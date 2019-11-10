مغردون كويتيون يناشدون البحث عن شابين ”فقدا في السعودية‎‎“

ناشد مغردون كويتيون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، النشطاء في المملكة العربية السعودية، للمساعدة في العثور على شابين كويتيين فقدا في المملكة.

وقال المغردون الكويتيون إن المواطنين سعيد بدر وعبدالرحمن حسين مفقودان في المملكة وعلى من يتعرف عليهما أو لديه معلومات عنهم إبلاغ السلطات الأمنية.

ونشروا صورًا للشابين إلى جانب سيارة حمراء تم الإشارة إلى رقم لوحتها حتى يتسنى الوصول إليهما ومعرفة مصيرهم، دون توضيح أي معلومات أخرى.

كويتيان مفقودان في السعودية ، على من يشاهدهما يبلغ السلطات الأمنية. pic.twitter.com/bIr5J9PG2m — المجلس (@Almajlliss) November 10, 2019

ولم يصدر أي شيء رسمي في البلدين حول ما ذكره المغردون الكويتيون، فيما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التأكد من كل ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساهم منصات مواقع التواصل الاجتماعي في العثور على المفقودين بعد أن يباشر ذووهم نشر مناشداتهم للمساعدة في العثور على أبنائهم المتغيبين لأسباب مختلفة.