مصرع مسؤول رفيع بهيئة الأمر بالمعروف خلال مهمة عمل في السعودية

لقي مسؤول رفيع المستوى في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الأحد، مصرعه بحادث سير خلال مهمة عمل رسمية للمؤسسة الحكومية المسؤولة عن تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في البلاد.

وقالت تقارير محلية، إن الشيخ حسين بن مقبل القحطاني، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير، لقي مصرعه بحادث مروري.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، إحدى سيارات الهيئة الدينية الشهيرة وقد تضررت بفعل حادث مروري، وقيل إنها سيارة القحطاني.

توفي صباح اليوم الأحد الشيخ حسين بن مقبل القحطاني رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في #ظهران_الجنوب على إثر حادث مروري أثناء توجهه لعمله وستقام الصلاة عليه عصر اليوم بجامع الحرجة.

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. pic.twitter.com/r50TRo8Rli — ظهران الجنوب الآن⁦ ????????⁩ (@Dhahran_aljanob) November 10, 2019

وقال مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، ووسائل إعلام محلية، إن الحادث وقع صباح اليوم الأحد، لكن لم يتضح بعد إن كان القحطاني قد قضى خلال توجهه لمقر عمله أم خلال مباشرته لمهمة في أحد الأماكن العامة في المحافظة.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على المسؤول الديني، عصر اليوم، بجامع الحرجة في المحافظة قبل دفنه.