بعد دخول ”قيادي“.. تعميم ”هام وعاجل“ لمدارس البنات في عسير السعودية

أصدر مدير التعليم في منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، سعد الجوني، تعميمًا وصفه بـ“الهام والعاجل“ إلى جميع إدارات ومكاتب التعليم ومدارس ومعاهد المنطقة، بعدم إدخال أي مدرب إلا بعد موافقة شخصية من المدير، وعدم إدخال عمال الصيانة إلا بعد خروج جميع منسوبات المدرسة، باستثناء الحالات الطارئة مع إبلاغ الجهة المختصة بذلك، محملًا المخالفين للتعميم مسؤولية ذلك، وفقًا لصحيفة ”المدينة“ المحلية.

وجاء التعميم إثر تداول مقطع فيديو، رصد أحد قيادات التعليم وهو يقوم بجولة تفقدية لإحدى مدارس البنات خلال الدوام المدرسي وبحضور معلمات، الأمر الذي أثار جدلًا بين ناشطين.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قد وجه بفتح تحقيق بما ورد في مقطع الفيديو المتداول، كما وجه بالتحقيق في قيام شخص آخر بتقديم دورة تدريبية لمنسوبات تعليم المنطقة خلال وقت الدوام الرسمي.