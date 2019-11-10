 13 إصابة في انهيار مبنى سكني بالدمام السعودية (فيديو) – إرم نيوز‬‎

13 إصابة في انهيار مبنى سكني بالدمام السعودية (فيديو)

13 إصابة في انهيار مبنى سكني بالدمام السعودية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أصيب 13 شخصًا في السعودية إثر انهيار مبنى سكني في حي الفاخرية بالدمام؛ ما تسبب بوقوع أضرار بعدد من المباني القريبة والمركبات التي كانت مركونة في مكان الحادث.

وقالت السلطات السعودية، إن المبنى تعرَّض لانهيار جزئي اليوم الأحد، فيما التحقيقات لمعرفة الأسباب لا تزال جارية.

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية عن المتحدث باسم الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني قوله ”إن مركز القيادة والتوجيه تبلَّغ الساعة الـ ٤٤:١ صباحًا (بالتوقيت المحلي) عن انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام، وعند الوصول إلى موقع الحادث تم عزل المنطقة  المتضررة وإخلاؤها ومباشرة التأكد من عدم وجود محتجزين.

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