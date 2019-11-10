13 إصابة في انهيار مبنى سكني بالدمام السعودية (فيديو)

أصيب 13 شخصًا في السعودية إثر انهيار مبنى سكني في حي الفاخرية بالدمام؛ ما تسبب بوقوع أضرار بعدد من المباني القريبة والمركبات التي كانت مركونة في مكان الحادث.

#الدمام .. إصابة 13 وتضرُّر عدد من المباني والمركبات إثر انهيار مبنى سكني بحي الفاخرية.https://t.co/wkwBLvb5fa pic.twitter.com/dULqW07Tyd — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) November 10, 2019

وقالت السلطات السعودية، إن المبنى تعرَّض لانهيار جزئي اليوم الأحد، فيما التحقيقات لمعرفة الأسباب لا تزال جارية.

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية عن المتحدث باسم الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني قوله ”إن مركز القيادة والتوجيه تبلَّغ الساعة الـ ٤٤:١ صباحًا (بالتوقيت المحلي) عن انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام، وعند الوصول إلى موقع الحادث تم عزل المنطقة المتضررة وإخلاؤها ومباشرة التأكد من عدم وجود محتجزين.