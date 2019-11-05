الأردن.. انتحار شابة حرقًا في الرصيفة

توفيت فتاة في العشرينات من العمر، متأثرةً بإصابتها؛ بعدما أضرمت النيران بجسدها بهدف الانتحار، عبر استخدام مادة حارقة من نوع ”الكيروسين“، بمنطقة الرصيفة في الأردن، وفق ما أعلن مصدر أمني.

وقال المصدر في تصريحات، اليوم الثلاثاء، إن ”الفتاة نُقلت إلى مُستشفى الأمير فيصل، فور إقدامها على إحراق نفسها، ووصفت حالتها بالحرجة، حيث سرعان ما فارقت الحياة“، مبينًا أن ”الجهات المعنية بدأت التحقيق في ملابسات الحادثة“.

كما تعاملت الأجهزة الأمنية مع محاولة ثانية، من خلال إقدام فتاة بالعشرينات من العمر، على محاولة الانتحار، بمنطقة جبل الزيتون بالزرقاء، وذلك من خلال تناولها جرعة كبيرة من الأدوية، حيث نقلت إلى المستشفى، ووصفت حالتها بالخطيرة.

كما حاولت فتاة ثالثة بالعشرينات من العمر أيضًا، الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الرابع لمنزل عائلتها، بمنطقة جبل النصر بالعاصمة عمّان، حيث نقلت إلى مستشفى البشير، ووصفت حالتها بالحرجة.