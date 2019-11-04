وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدًا لإجراء تعديل وزاري

قدم وزراء الحكومة الأردنية، مساء الإثنين، استقالاتهم لإجراء تعديل وزاري على الحكومة خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية ”بترا“.

ووفق الوكالة، فإن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز طلب من الفريق الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدًا للتعديل الوزاري، حيث أكّد أنّ ”التعديل يأتي استحقاقًا لمتطلّبات المرحلة المقبلة، فيما شكر جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية“.

والتعديل المرتقب هو الرابع على حكومة الرزاز التي تشكلت بعد مظاهرات شعبية حاشدة شهدتها العاصمة عمّان في صيف العام 2018، وأطاحت برئيس الحكومة السابق هاني الملقي، جراء قرارات اقتصادية اعتبرها الأردنيون ”صعبة“، من أبرزها قانون ضريبة الدخل.

لكن حكومة الرزاز، التي أقرت قانون ضريبة الدخل رغم الرفض الشعبي، لم تسلم من الأزمات، حيث واجهت قبل أسابيع قليلة أزمة إضراب المعلمين، الذي وصف بأنه أحد أطول إضرابات المعلمين، واضطرت الحكومة في نهاية المطاف إلى تلبية مطالبهم.

وفي الوقت الذي يعبّر فيه الأردنيون عن غضبهم إزاء القرارات الحكومية المتلاحقة التي تحمّلهم أعباء وكلفًا معيشية باهظة، تؤكد حكومة الرزاز بأن المنطقة ومن بينها المملكة تمر بظروف اقتصادية صعبة، وهو ما يدفعها للجوء إلى قرارات اقتصادية صعبة.