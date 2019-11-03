انتحار وافد هندي شنقًا في الكويت

أقدم وافد هندي في العقد الخامس من عمره، يوم الأحد، على الانتحار شنقًا داخل مسكنه في إحدى مناطق محافظة الأحمدي الكويتية، وذلك تزامنًا مع اتهامات هندية بسوء معاملة العمالة الهندية في الكويت.

وتوجه رجال الأمن إلى مكان الحادثة، وتم إبلاغ النيابة التي أمرت بانتداب الأدلة الجنائية ورفع الجثة، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وجاءت حالة الانتحار هذه تزامنًا مع تقرير لإحدى الصحف الهندية، زعم أن العمالة الهندية في الكويت تتلقى معاملة سيئة مما يدفعهم إلى الانتحار، مدعيًا أنه ”عادت إلى الهند منذ مطلع 2018 حتى آب/ أغسطس 2019، 121 جثة لعمال هنود العديد منهم ماتوا بحالات انتحار لسوء المعاملة“.