محاولة انتحار امرأة داخل أحد المستشفيات الكويتية

تلقت الأجهزة الأمنية في الكويت، اليوم الأحد، بلاغًا بمحاولة امرأة في العقد الرابع من عمرها الانتحار في مستشفى الجهراء، توجه على إثره رجال الأمن إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادثة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي ”إن رجال الأمن انتقلوا إلى المستشفى فور ورود البلاغ، حيث تبين وجود امرأة من مواليد 1978 وبها جرح قطعي في منطقة البطن وتم إدخالها إلى غرفة العمليات“.

وأوضحت الوزارة، قيام الجهات الأمنية بالتحقيق لمعرفة أسباب وظروف شروع السيدة بالانتحار وتحرير قضية بالحادثة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وشهدت الكويت، في الأشهر القليلة الماضية حالات انتحار عديدة في مناطق مختلفة من البلد الذي تشكل فيه نسبة الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين، وكان آخرها قبل ثلاثة أيام محاولة فاشلة لأحد الوافدين بإلقاء نفسه من أحد الجسور العالية قبل أن يتدخل رجال الأمن في الوقت المناسب.