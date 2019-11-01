وفاة فلسطيني سقط من الطابق الخامس خلال ملاحقته من شرطة حماس

قالت مصادر محلية فلسطينية، اليوم الجمعة، إن مواطنًا لقي حتفه بعد أن ألقى نفسه من علو، عقب ملاحقة شرطة حماس له بهدف القبض عليه بسبب قضية مديونية وذمة مالية.

وأضافت المصادر أن المواطن الفلسطيني (عنان سعد أبو جامع – 27 عامًا) من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ألقى نفسه عن الطابق الخامس، أثناء هروبه من شرطة حماس بسبب قضية ذمة مالية، ما أدى لوفاته على الفور.

من جهته أكد المتحدث باسم شرطة حماس بغزة، أيمن البطنيجي، في تصريح صحفي، وفاة الشاب متأثرًا بجراحه إثر سقوطه، حيث نقل إلى المستشفى جثة هامدة، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل .

وتوالت ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة، عقب وفاة المواطن أبو جامع، حيث اعتبر ناشطون فلسطينيون أن حركة حماس تستخدم أدواتها الظالمة للنيل من المواطنين والتضييق عليهم، وسط ظروف اقتصادية خانقة وأوضاع معيشية معقدة.

وقال الناشط الفلسطيني شكري أبو عون: ”عنان سعد أبو جامع.. حاولت الشرطة في غزة اعتقاله فهرب منهم وسقط من الطابق الخامس.. فتوفي على الفور“ مستدركًا بالقول: ”طبعًا هذا الحادث ليس الأول ولا الأخير ويجب أن توضع حدود لشرطة حماس“ .

أما الناشط رمزي حرز الله، قال: ”عنان سعد أبو جامع الله يرحمه الحكومة طاردته لحد ما وقع من فوق سطح البيت، للأمانة وصلني صورة في مكان الحادث وهو واقع بين الشجر على الأرض ووجهه دم ارحموا الناس بكفي ظلم“.

فيما قال الناشط رائد العطل :“ عنان سعد أبو جامع …حاولت الشرطة في غزة اعتقاله قبل قليل فهرب منهم وسقط من الطابق الخامس..فتوفي على الفور.،هذا ليس الحادث الاول ولن يكون الأخير إن لم تراجع الشرطة سلوكياتها وآليات الاعتقال“.