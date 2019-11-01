مصرع سائحة أمريكية في حريق مركب جنوب مصر

لقيت سائحة أمريكية مصرعها، وأُنقذ 18 آخرون من جنسيات مختلفة؛ جراء حريق اندلع في مركب أثناء رحلة بحرية بمنطقة مرسى علم، المطلة على البحر الأحمر، جنوبي مصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة البحر الأحمر، إخطارًا اليوم الجمعة، باندلاع حريق بـ“لنش سفاري“ شمال شواطئ مرسى علم؛ ما أدى لتفحمه بالكامل.

وكشفت التحريات عن أن الحادث أسفر عن مصرع سائحة أمريكية تدعى ”سوزانا“، بينما تمكن طاقم المركب من إنقاذ 18 سائحًا آخرين من جنسيات مختلفة، كانوا على متن المركب.

ونقلت جثة السائحة المتوفاة إلى المستشفى، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.