مصر.. صديق ضحية ”تذكرة القطار“ يروي تفاصيل المأساة

روى الشاب المصري أحمد سمير، المصاب في حادث ”تذكرة القطار“، للمرة الأولى تفاصيل مؤلمة حول الواقعة التي راح ضحيتها زميله محمد عيد.

وقال سمير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”يحدث في مصر”، المذاع على قناة ”إم بي سي مصر“، إنه وزميله الراحل ذهبا للعمل في محافظة الإسكندرية لكن لظروف الأمطار والأحوال الجوية السيئة قررا العودة ولم يعملا ولم يكن معهما سوى 30 جنيهًا.

وأضاف الناجي من الحادث، أنه بعد استقلالهما القطار دون تذاكر حاولا شرح ظروفهما المادية لمحصل التذاكر ”لكنه لم يستجب“.

وتابع: ”قلت لمحصل التذاكر ليس معنا قيمة التذكرة لأننا لم نعمل في الإسكندرية فلم يستمع لي وعندما جاء رئيس القطار ليتعرف على المشكلة، انفعل علينا بشدة وكان صوته مرتفعًا، شعرنا بأنه فضحنا في القطار، وهددنا بالحبس، وقام باستدعاء أمين الشرطة وأبلغه بأننا لا نحمل تذاكر“.

وأكد أن رئيس القطار أجبرهما على القفز من القطار، وفتح الباب بيده، فقرر القفز خوفًا من سوء معاملته.

وأضاف: ”سمعت صديقي يقول: هو القطر ده مفهوش رجولة وجدعنة ولا إيه يا جدعان“، في إشارة إلى عدم تدخل أحد من الركاب لدفع ثمن التذكرة أو الدفاع عنهما أمام رئيس القطار.

وتابع: ”قمت بالقفز مباشرة كما قال لي رئيس ”القطار“ ولم يكن هناك أي ضوء في المكان الذي سقطت فيه، ولم أر صديقي محمد“.

وأردف: ”كنت أبحث عن أي شخص لإجراء مكالمة من هاتفه للاطمئنان على صديقي، اتصلت بهاتف صديقي فرد علي أحد الأشخاص وقال لي: أين أنت صاحبك مات“، مشيرًا إلى أنه حينما علم بوفاة زميله كان يرغب في قتل نفسه.

يذكر أن الحادث أثار جدلًا في الرأي العام في مصر، وقررت النيابة العامة حبس المسؤولين في القطار وجار التحقيق معهم.