مصرع وإصابة 4 عمال في انفجار بمصنع للصلب غرب إيران

لقي عامل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، جراء انفجار مجمع للصلب بمدينة ”هرسين“ الواقعة بمحافظة كرمانشاه غرب إيران.

وقال قائد الشرطة في مدينة هرسين العقيد ”همتعلي شكري“، لوسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، إن ”انفجارًا وقع الليلة الماضية بمجمع بيستون الصلب بمدينة هرسين، أدى إلى مقتل عامل وجرح ثلاثة آخرين (حالتهم خطيرة)”.

وأضاف شكري أن أجهزة الأمن انتقلت إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقًا لمعرفة سبب الانفجار.

وتشير المعلومات الأولية، إلى أنّ الانفجار جاء نتيجة وجود مواد قابلة للاشتعال“، لكنّ أيضًا ”ليس هناك أسباب واضحة حتى الآن مع استمرار التحقيقات“.

ومجمع بيسون للصلب بمحافظة كرمنشاه تأسس عام 2012، وتبلغ طاقة الإنتاجية السنوية 300 ألف طن من حديد الإسفنج و400 ألف طن من سبائك الصلب.