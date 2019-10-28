سيارة تخترق جدار منزل بجدة السعودية (صور)

فقد قائد سيارة، اليوم الإثنين، السيطرة على مركبته عندما كان يسير بسرعة جنونية، قبل أن ينتهي به المطاف برفقة سيارته داخل شقة سكنية في حي الصفا بمدينة جدة غرب السعودية.

وقالت تقارير محلية، إن سكان الشقة والعمارة الواقعة فيها، نجوا من الحادث، عندما اصطدمت السيارة المسرعة بأخرى متوقفة، قبل أن تطير للأعلى وتخترق جدار الشقة وتستقر فيها.

وأظهرت صور تداولها ناشطون، أضرارًا بالغة بالسيارة وبالشقة السكنية التي انهار جدارها، فيما لم ترد أنباء عن إصابة أحد من المارين في مكان الحادث الغريب، بما في ذلك السائق المتهور.

وباشرت الجهات المعنية من إدارة المرور ومديرية الهلال الأحمر، الحادث، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسبابه.