سيارة تخترق جدار منزل بجدة السعودية (صور)

View this post on Instagram

سيارة مسرعة تقتحم منزلًا بإحدى العمائر السكنية بحي الصفا في جدة، وألحقت أضراراً بالغة فيها. . #إرم_نيوز #فتاة #منزل #سيارة #جدة #السعودية #حي_الصفا #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia