ظهور ”مفقودة جدة“ السعودية بعد 14 يوم من اختفائها

عادت الفتاة فاطمة المبارك، التي سميت ”مفقودة جدة“، إلى ذويها، بعد اختفائها لمدة 14 يومًا، في مدينة جدة السعودية، بعد أن قام شخص برصدها وإبلاغ أهلها عنها.

وقال شقيق الفتاة، إن مواطنًا سعوديًا اتصل به ليبلغه بأنه رصد شقيقته في أحد الأسواق جنوب جدة، وأنه تعرف عليها من خلال الإعلانات التي نشرت حول فقدانها.

وذكر أنه ظل على تواصل مع المواطن إلى أن تم الاستدلال على شقيقته والعثور عليها وعودتها إلى ذويها، وفق ما أوردته صحيفة ”عاجل“ السعودية.

وأكد شقيق الفتاة، التي تعاني من اعتلالات نفسية ومن مرض السرطان، أن التحقيقات متواصلة لدى الجهات الأمنية لكشف ملابسات الحادثة .