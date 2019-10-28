بعد سقوطها من الطابق 17 .. شرطة دبي تحرّز هاتف ”فتاة السيلفي“

قامت شرطة دبي بتحريز هاتف المراهقة الأفغانية التي سقطت من شرفة شقة أسرتها ببرج يطل على منطقة برج خليفة، أثناء التقاطها صورة «سيلفي»، بحسب رواية شقيقتها الصغرى التي شاهدت الحادث يوم السبت 26 أكتوبر.

وقال مصدر أمني لـ«الإمارات اليوم»، إن فريق عمل من المباحث الجنائية بمركز الشرطة المختص والإدارة العامة للأدلة الجنائية انتقل إلى شقة الأسرة، واتخذ إجراءات احترازية في التحقيق حول ملابسات السقوط وتم تحريز هاتف الفتاة الذي سقط منها في الشرفة لفحصه من قبل خبراء الأدلة الإلكترونية.

وأضاف أنه على الرغم من إفادة شقيقة الفتاة بأن شقيقتها كانت تقف على مقعد قابل للطي من النوع الذي يستخدم عادة في الحدائق وزلت قدماها وسقطت، فإن شرطة دبي تحرص دائمًا على التحقق من الاحتمالات كافة، قبل أن تحسم النتائج.

وكان مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي، العقيد فيصل القاسم، ذكر أن الفتاة التي تبلغ من العمر (16 عامًا) لقيت مصرعها بعد أن سقطت من قمة أحد الابراج في شارع الشيخ زايد من الطابق الـ17 أثناء محاولة التقاط صورة لنفسها «سيلفي» وهي جالسة على حافة شرفة الشقة التي كانت تقطنها مع أسرتها.

وأفاد أحد سكان البناية بأن المكان يستوفي معايير الأمان واشتراطات السلامة من حيث ارتفاع حاجز الشرفات بها، لافتًا إلى أن السقوط من الشرفة لا يمكن أن يحدث دون الصعود على كرسي أو شيء مرتفع.

وكشفت جولة ميدانية أن البرج يطل في جانب منه على منطقة برج خليفة، ويستخدمه عادة هواة التصوير والناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي في التقاط صورة بخلفية البرج.