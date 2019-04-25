برج خليفة يتوشح بألوان علم سريلانكا (صورة)

توشح برج خليفة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، بعلم جمهورية سريلانكا، تضامنًا مع ضحايا التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو.

وأعربت الإمارات عن ”إدانتها واستنكارها لمثل هذه الأعمال الإرهابية“، مؤكدة ”موقفها الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب أيًا كان مصدره ومنطلقاته“.

واستهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق في سريلانكا الأحد الماضي، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ“عيد الفصح“، أسفرت عن مقتل 359 شخصًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 500 آخرين، وفق أحدث حصيلة رسمية.

والإثنين الماضي، كشفت السلطات السريلانكية أن بين القتلى 39 أجنبيًا، من الهند، وبريطانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا، وأستراليا، وسويسرا، والسعودية، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وبنغلاديش، واليابان. والثلاثاء.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تلك التفجيرات.