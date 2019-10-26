وفاة امرأة عربية إثر تعرضها للضرب من قبل زوجها

توفيت سيدة أردنية، اليوم السبت، بعد دخولها للمستشفى على إثر تعرضها للعنف الجسدي من قبل زوجها، وذلك في منطقة الرصيفة التابعة لمحافظة الزرقاء في الأردن.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي أن ”بلاغًا بشأن الحالة ورد يوم أمس الجمعة إلى قسم حماية الأسرة في الرصيفة“.

وبين أن ”البيان يفيد بوصول سيدة للمستشفى إثر تعرضها للضرب، حيث أخبرت المحققين في أقوالها أن زوجها قام الاعتداء عليها جسديًا“.

وأكد المتحدث الإعلامي أنه ”تم إلقاء القبض على الزوج، حيث اعترف بالتحقيق معه بإقدامه على ضرب زوجته“، بحسب ما نقلته صحيفة ”الغد“ المحلية.

وأشار إلى أن السيدة ”توفيت فجر اليوم داخل المستشفى، حيث حوّل جثمانها للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة“، مؤكدًا أن ”التحقيق لا يزال جاريًا“.