أمريكي ينجو من موت محقق بعد اختراق 40 قطعة خشبية لسيارته (صور)

كشفت صور صادمة كيف نجا سائق أمريكي محظوظ من الموت المحقق بإصابات طفيفة بعد اصطدامه بشاحنة تنقل قطعًا خشبية.

كان السائق الذي لم يُكشف عن هويته يقود سيارته على طريق سريع في ولاية جورجيا الأمريكية، عندما أسقط قهوته على أرضية السيارة، وعندما انحنى لالتقاطها وقعت الكارثة.

وفقًا لصحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، اصطدم السائق بشاحنة لنقل الأشجار المقطوعة؛ ما أدى إلى اختراق 40 منها لزجاج سيارته الأمامي، الأمر الذي كان من المفترض أن يقتله.

ومع ذلك نجا السائق المحظوظ بإصابات خفيفة، لأنه كان منحنيًا وبعيدًا عن مسار القطع الخشبية التي دمرت سيارته.

ووفقًا لإدارة مكافحة الحرائق في مقاطعة وايتفيلد، اخترقت الأخشاب الزجاج الأمامي للسيارة ووصلت إلى مؤخرة السيارة على بعد 100 ميل تقريبًا من شمال غرب مدينة أتلانتا.

واستخدم رجال الإطفاء المناشير لقطع حوالي 40 قطعة خشبية للوصول إلى السائق العالق داخل السيارة، ثم أمضوا 15 دقيقة أخرى في محاولة إخراجه من السيارة.

ويشبه الحادث مشهدًا من فيلم رعب ”Final Destination 2 لعام 2002″، والذي تضمن انزلاق قطع خشبية عملاقة من شاحنة على الطريق لتسبب حادثًا مروريًا مميتًا.