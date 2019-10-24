ضبط وافدين تسللا للسفارة الأمريكية بالكويت

احتجزت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت وافدين من الجنسية الباكستانية على خلفية دخولهما السفارة الأمريكية للتحقيق معهما في ملابسات الواقعة.

وفي التفاصيل، فإن التحقيقات كشفت أن دخول الشخصين لمحيط السفارة الأمريكية جاء بالخطأ، وأنهما يعملان في مشروع مجاور للسفارة، كما خلا سجلهما من أي شبهات جنائية، بحسب صحيفة ”25 فبراير“ الكويتية.

وذكرت الصحيفة أن ”بلاغًا ورد من قبل السفارة الأمريكية عن دخول شخصين أحدهما من مواليد 1960 والثاني من مواليد 1973، تبين أنهما يعملان في مشروع مجاور للسفارة الأمريكية“.

وتابعت: ”تبين بعد ضبطهما عقب القفز عن سور السفارة، أنهما ليس لديهما أي شبهة جنائية وأنهما دخلا إلى السفارة بالخطأ وتمت إحالتهما الى مخفر بيان“.