مقتل مصري إثر حريق كبير داخل سفينة بميناء دمياط (صور)

اندلع حريق هائل بإحدى السفن الراسية على رصيف ميناء دمياط الدولي بشرق القاهرة، والقادمة من ميناء طرطوس السوري ومحملة بكميات كبيرة من الفوسفات.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان أصدره مساء يوم الخميس، إن ”الحريق اندلع أثناء تواجد السفينة حبيبة M، حيث اشتعلت النيران في كابينة القيادة الخاصة بالسفينة، ما أدى إلى اشتعالها“.

وأضاف البيان أن ”الوحدات البحرية وسيارات الحماية المدنية، تمكنت من السيطرة على الحريق وجار حاليًا أعمال التبريد والمتابعة“، مشيرًا إلى أن ”الحريق أسفر عن وفاة فرد واحد من طاقم السفينة، وهو مصري الجنسية“.

يذكر أن السفينة كانت قد وصلت إلى الميناء فجر الخميس فارغة لغرض شحن كمية من خام الفوسفات.