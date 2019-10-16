إصابة 5 بحريق في كنيسة مارجرس في القاهرة (صور)

اندلع حريق هائل بإحدى قاعات كنيسة مارجرس في المنصورة شمال شرق القاهرة، الأربعاء، بسبب حدوث ماس كهربائي نتيجة احتراق جهاز تكييف داخل القاعة.

وبدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقوات الحماية المدنية بنشوب حريق في كنيسة مارجرجس جوار الجمعية الشرعية في شارع بور سعيد في مدينة المنصورة، في حين تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وإغلاق الطريق أمام الكنيسة.

وأسفر الحادث عن إصابة اثنين من رجال الإطفاء و3 من الأهالي أحدهم بصدمة عصبية والثاني جرح بسيط بالقدم، والثالث جرح بفروة الرأس، في الوقت الذي نقلت فيه سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى الدولي.

يشار إلى أنه نشب حريق ضخم في كنيسة مارجرجس في منطقة حلوان جنوب القاهرة، مساء الأحد الماضي، وتم الدفع بـ15 سيارة إطفاء، وخزاني مياه إستراتيجيين، وفرض كردون أمني بمحيط مكان الحادث، لمحاولة منع خطر الامتداد لباقي المجاورات وحفاظًا على الأرواح وتقليل حجم الخسائر.