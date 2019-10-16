تسمم نحو 200 طالب جامعي في إيران

أصيب نحو 200 طالب في جامعة العلوم للتكنولوجيا بالعاصمة طهران بالتسمم الغذائي، اليوم الأربعاء، وفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“.

وقال مهدي مهديان، سكرتير النقابة المهنية بجامعة العلوم والتكنولوجيا في طهران للوكالة إنّ ”87 طالبة وأكثر من 110 من الطلاب تسمموا“، مضيفًا أنّه بسبب عدم السماح للطالبات بمغادرة المسكن لساعات معينة، لم يسمح أمن السكن للطلاب بالخروج إلى المستشفى لتلقي العلاج“.

واحتج الطلاب على هذا الوضع من خلال الجلوس أمام مكاتب المسؤولين في الحرم الرئيس لجامعة العلوم والتكنولوجيا.

من جانبه، تعهد أحمد قامئي، نائب مسؤول شؤون الطلاب في جامعة العلوم والتكنولوجيا، بالتعامل بحزم مع المتورطين بقضية التسمم.