اقتادوها لغابة وصوروا الواقعة.. اغتصاب جماعي لسيدة في تونس

كشفت أجهزة الأمن في تونس، الثلاثاء، عن واقعة اغتصاب جماعي، عندما تناوبت مجموعة من الشباب على اغتصاب سيدة، بعدما اختطفها أحدهم في وقت متأخر من الليل واقتادها إلى غابة.

وقالت وحدات الحرس الوطني بمحافظة القيروان، وسط البلاد، إنها ألقت القبض على متهم باغتصاب امرأة تعمل راقصة بإحدى فرق الفنون الشعبية، عندما اختطفها لدى عودتها ليلًا من حفل زفاف بجهة الباطن بالقيروان الجنوبية.

وبحسب المعطيات الأولية، فإنّ هناك أشخاصًا آخرين متورطون في حادثة الاعتداء، جاري البحث عنهم، موضحة أنّ المتهمين تداولوا على اغتصاب الضحية بعد اقتيادها إلى غابة، ووثّقوا الحادثة في مقاطع فيديو بواسطة هاتف جوال.

وتبلغ الضحية من العمر 36 عامًا، وجرى نقلها ليلة الواقعة إلى المستشفى الجهوي بالقيروان لتلقي العلاج.