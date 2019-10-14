وفاة شخص وإصابة 3 بانهيار عقار قديم في الإسكندرية (صور)

توفى شاب أثناء نومه وأصيب 3 آخرون، بينهم رجل إنقاذ، إثر انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بمحافظة الإسكندرية في مصر.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا يفيد بسقوط العقار رقم 6 شارع السنيين متفرع من شارع يوسف الحكيم بمنطقة كرموز بحي غرب، ووجود عالقين تحت الأنقاض، وبانتقال قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع العقار، تبين من الفحص انهيار أجزاء من سقف عقار قديم مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، يتضمن أسقفًا خشبية وحوائط حاملة، يقطنه أسرة واحدة أب وأبناؤه الثلاثة.

وأسفر الحادث عن وفاة شاب يبلغ من العمر 32 عامًا أثناء نومه، فيما تم إنقاذ والده وشقيقيه باستخدام السلم الهيدروليكي، وأثناء قيام رجال الحماية المدنية بإنقاذ باقي الأسرة حدث انهيار كامل لباقي طوابق العقار؛ ما أدي لإصابة شخصين من المارة وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.