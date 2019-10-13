شاهد لحظة انهيار فندق من 18 طابقًا في أمريكا (فيديو)

أسفر انهيار فندق ”هارد روك“ بمدينة نيو أورلينز في أمريكا السبت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، بعد تساقط الأنقاض والرافعات المخصصة لبنائه على المارة في الشارع.

وأظهر فيديو تداوله نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار الطوابق العليا من الفندق على المارة في شارع ”باسين“.

وحسب صحيفة، ”ديلي ميل“ البريطانية ”كشف عمال الإنقاذ عن أن الفندق كان تحت الإنشاء عندما انهار وأسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين“.

ويوثق الفيديو الذي سجله أحد المارة عن بُعد، الطوابق العليا وهي تنهار على الشارع وتدفع برافعتين كبيرتين نحو الشارع والمباني المجاورة، ولحسن الحظ تمكن رجال الإنقاذ من استخدام السلالم لإيصال عمال البناء إلى بر الأمان.

وذكر شهود عيان أن الرافعات كانت تتدلى من المبنى بينما يحاول العمال النجاة بحياتهم، وقال كيث ديركتور، ”سمعت صوتًا مدويًا ثم رأيت شابين يتدليين من الطابق العاشر“.

وكان من المقرر أن يفتتح الفندق في الربيع المقبل، ويتكون من 18 طابقًا ويضم 350 غرفة و62 وحدة سكنية، وذلك بعد أن تم الكشف عن خطط المشروع للمرة الأولى في 2018.

ولم يتضح سبب انهيار المبنى بعد، كما لم تكشف التقارير عن حالة المصابين الثلاثة الذين نقلوا إلى المستشفى.