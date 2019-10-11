ترامب: أمريكا والصين توصلتا إلى إتفاق تجاري ”مهم للمرحلة-1“

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة؛ إن الولايات المتحدة والصين ”توصلتا إلى إتفاق تجاري مهم للمرحلة-1 يشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية ومشتريات كبيرة من المنتجات الزراعية“.

ومتحدثا إلى الصحفيين في البيت الأبيض؛ بعد محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، قال ترامب إن ”الجانبين قريبان جدا من إنهاء حربهما التجارية وإن الأمر سيستغرق ما يصل إلى خمسة أسابيع لجعل الإتفاق مكتوبا“.

وكانت وكالة ”بلومبيرغ“ للأنباء، قد نقلت في وقت سابق عن مصادر مطلعة، قولها إن مفاوضين أمريكيين وصينيين كبارًا توصلوا، اليوم الجمعة، إلى ”اتفاق جزئي“ سيساعد في إيجاد هدنة في الحرب التجارية بين البلدين، وإرساء الأسس لاتفاق أوسع قد يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق هذا العام.

وسئل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين عما إذا كان المستثمرون على صواب في تفاؤلهم، فقال للصحفيين: ”سوق الأسهم دائمًا على صواب“، وأشار إلى أنه سيجري إحاطة ترامب بنتائج أحدث جولة من محادثات التجارة قبل أن يجتمع في وقت لاحق اليوم الجمعة مع نائب رئيس الوزراء الصيني ”ليو خه“ الذي رأس وفد بلاده في المحادثات.

وقالت مراسلة لشبكة تلفزيون (سي إن إن): إن الصين قدمت دعوة رسمية إلى منوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر وفريقيهما لإجراء جولة أخرى من محادثات التجارة في الصين، قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) الشهر القادم.