حريق في مصفاة للغاز جنوب إيران يسفر عن قتيل

وقال هداية الله درخشنده في حديثه لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن "حريقاً اندلع صباح اليوم في خط أنابيب نقل الغاز بمصفاة بيد بلند، أسفر عن وفاة شخص جراء إصابته بحروق"، مشيرا إلى أنه "تم احتواء الحريق بسرعة".

وأوضح بشأن سبب الحريق: "كان مقاول إصلاح خط أنابيب في مصفاة بيد بلند يلحم الخط، ما تسبب في وقوع الحريق".

وأضاف: "بسبب الظروف الجوية للمنطقة وبيئة العمل، اشتعلت النيران في خط الأنابيب هذا، لكن النيران لم تكن كبيرة وتم احتواؤها بسرعة"، مبيناً: "لسوء الحظ، فقد أحد عمال الصيانة الموجودين في الموقع حياته في هذا الحادث".

وتابع المسؤول الإيراني أن "أبعاد هذا الحادث قيد التحقيق وسيتم الإعلان عن نتيجة تقرير الخبير النهائي لاحقًا".