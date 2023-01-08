حريق في مصفاة للغاز جنوب إيران يسفر عن قتيل
نشب حريق في خط أنابيب نقل الغاز بمصفاة "بيد بلند" لتكرير الغاز في جنوب إيران، أسفر عن مقتل شخص، وفقاً لما ذكر المتحدث باسم الشركة "هداية الله درخشنده".
وتقع مصفاة غاز بيد بلند على بعد 32 كم غرب مدينة بهبهان العربية التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، وتمتلكها شركة "خليج فارس" للصناعات البتروكيماوية.
وقال هداية الله درخشنده في حديثه لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن "حريقاً اندلع صباح اليوم في خط أنابيب نقل الغاز بمصفاة بيد بلند، أسفر عن وفاة شخص جراء إصابته بحروق"، مشيرا إلى أنه "تم احتواء الحريق بسرعة".
وأوضح بشأن سبب الحريق: "كان مقاول إصلاح خط أنابيب في مصفاة بيد بلند يلحم الخط، ما تسبب في وقوع الحريق".
وأضاف: "بسبب الظروف الجوية للمنطقة وبيئة العمل، اشتعلت النيران في خط الأنابيب هذا، لكن النيران لم تكن كبيرة وتم احتواؤها بسرعة"، مبيناً: "لسوء الحظ، فقد أحد عمال الصيانة الموجودين في الموقع حياته في هذا الحادث".
وتابع المسؤول الإيراني أن "أبعاد هذا الحادث قيد التحقيق وسيتم الإعلان عن نتيجة تقرير الخبير النهائي لاحقًا".
وتقع المصفاة على مساحة تزيد عن 300 هكتار، بما في ذلك مرافق التخزين، ويبلغ إنتاج المصفاة 760 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و1500 طن من المكثفات الغازية، بحسب الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا".