حريق في أنابيب نقل نفط جنوب إيران.. وأنباء عن "حادث متعمد"

اندلع حريق يوم الأحد، في أنابيب نقل النفط في ميناء بندر ماهشهر (معشور) جنوب إيران، وسط حديث عن إمكانية أن يكون الحادث "متعمدا".

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن الحريق "نشب ظهر اليوم في أنابيب نقل النفط المؤدية إلى ميناء التصدير بندر ماهشهر في محافظة خوزستان جنوب إيران"، مشيرة إلى أن هذا الحادث تسبب في "أضرار".

وأظهر مقطع فيديو سماء مدينة ماهشهر وقد غطاها دخان كثيف خلال الساعات الماضية.