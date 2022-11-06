حريق في أنابيب نقل نفط جنوب إيران.. وأنباء عن "حادث متعمد"
اندلع حريق يوم الأحد، في أنابيب نقل النفط في ميناء بندر ماهشهر (معشور) جنوب إيران، وسط حديث عن إمكانية أن يكون الحادث "متعمدا".
وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن الحريق "نشب ظهر اليوم في أنابيب نقل النفط المؤدية إلى ميناء التصدير بندر ماهشهر في محافظة خوزستان جنوب إيران"، مشيرة إلى أن هذا الحادث تسبب في "أضرار".
وأظهر مقطع فيديو سماء مدينة ماهشهر وقد غطاها دخان كثيف خلال الساعات الماضية.
وقال فريدون بندري، حاكم مدينة ماهشهر، إن "الحريق تم احتواؤه بجهود رجال إطفاء الإدارات والمنشآت الصناعية في المنطقة".
وأضاف في حديثه لوكالة أنباء "خبر أون لاين": "بجهود رجال الإطفاء، تم منع الحريق من الانتشار إلى خزانات النفط في ميناء ماهشهر، ويجري التحقيق في سبب الحادث".
من جهتها قالت وكالة الأنباء المحلية "رهياب نيوز"، إن سبب الحريق هو "تسرب مواد كيماوية من صهاريج التخزين في ميناء التصدير" في ماهشهر، لكنها أشارت إلى احتمالية أن يكون الحادث "متعمدا".
من جهة أخرى، زعم فيلق "ولي عصر" التابع للحرس الثوري في محافظة خوزستان، أنه في صباح يوم الأحد، أطلقت النيران على أحد المقرات العسكرية الواقعة في مدينة ماهشهر وقتل أحد المهاجمين.
وفي وقت سابق أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "مارون" لاستغلال النفط والغاز قوباد ناصري، أن النيران اشتعلت في أحد آبار حقل شادجان النفطي يوم الثلاثاء الماضي "بتلاعب مجهولين".
وأشار في مقابلة مع وكالة أنباء "إيرنا" إلى أن البئر المتضررة كانت تحت إدارة موظفي شركة "مارون" للنفط والغاز وقد بدأت أعمال إصلاحها.
وغالبًا ما تربط السلطات الإيرانية الحرائق والانفجارات في منشآت النفط والبتروكيماويات بالحوادث الصناعية وغياب إجراءات السلامة.