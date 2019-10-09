طالب سعودي يحرق فصله الدراسي لسبب غريب

شهدت السعودية، اليوم الأربعاء، حادثة غريبة من نوعها، عندما أقدم طالب في المرحلة الابتدائية على إحراق فصله الدراسي بعد أن طلب منه مجهول القيام بذلك عبر لعبة إلكترونية.

ووفق صحيفة ”عاجل“ الإلكترونية المحلية، فإنّ ”الحادثة وقعت صباح اليوم الأربعاء في إحدى مدارس صبيا بمنطقة جازان؛ حيث أضرم الطالب النيران متعمدًا في فصله، مستغلًا فراغه من الطلاب قبل بدء الطابور الصباحي“.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: إنّ ”الطالب البالغ من العمر 11 عامًا سكب الديزل وأشعل النار بالفصل، فيما تمكَّن قائد المدرسة وزملاؤه من استخدام أدوات السلامة لإطفاء الحريق“.

وأوضحت أنّ ”الطالب تلقى رسالة عبر إحدى الألعاب الإلكترونية من شخص مجهول خيّره بين إشعال النيران بالمدرسة أو أن يكون عرضة للقتل“، مشيرةً إلى أنّ الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة؛ لكشف تفاصيلها.