محاكمة سيدة في السعودية بسبب ”إيموجي“ عبر تطبيق ”واتس اب“

محاكمة سيدة في السعودية بسبب ”إيموجي“ عبر تطبيق ”واتس اب“
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المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشف المحامي السعودي حمد الرزين، عن خلاف وصل إلى القضاء بين امرأتين بسبب محادثة جرت عبر تطبيق التراسل الفوري (واتس اب) قامت فيها المدعى عليها باستخدام اسم حصيصة بدل اسم المدعية الحقيقي حصة بجانب وضع ”إيموجي“ عدم الإعجاب بجانبه.

وأوضح المحامي الرزين الذي كان يتحدث عن القضايا التي تصل للمحاكم السعودية بسبب ”الإيموجي“، أن امرأة تدعى ”حصة“ تقدمت بدعوى في المحكمة الجزائية على امرأة أخرى تدعى ”منيرة“ لأن الأخيرة رحبت بها في مجموعة واتساب قائلة ”جتكم حصيصة“ بجانب وضع ”إيموجي“ عدم الإعجاب.

وأضاف الرزين، أن المدعية حصة طلبت تعزير منيرة تعزيرًا بليغًا لقاء هذه الجريمة على حد قوله عبر ”تويتر“، قبل أن يكشف أن القاضي رد الدعوى.

ويقول الرزين في تعليق على القضية، إن لكل إنسان حق الوصول للمحاكم، وليست كل دعوى تستحق أن تنظر.. وغالب هذه الدعاوى تُردّ من أول جلسة، وأحيانا ترفض من قبل قسم صحائف الدعوى.

وأوضح منتقدًا وصول هكذا خلافات للقضاء ”.. ما يتعلق بالقضايا (التافهة) فحدث ولا حرج، من أمثال هذه القضية وغيرها، والمحاكم تتعامل مع أطياف البشر بطبيعتهم وسليقتهم ولا يصدّ أمثال هؤلاء إلا الحكم القضائي، ووضع رسوم على التقاضي!“.

ووجدت القصة صدى واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية في السعودية، وسط انتقادات لصاحبة الادعاء التي اتهمها بعض المدونين وبينهم محامون، بتضييع وقت القضاة.

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